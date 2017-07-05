Лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева потребовали приговорить к 2,5 года колонии. Ему инкриминируют взлом почты высокопоставленных чиновников.

Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы. Целью «Шалтая-Болтая», по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает, что шантажировал людей, у которых группа взламывала почту.

Приговор огласят в четверг, 6 июля. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Мосгорсуд, из-за секретности дело рассматривается в закрытом режиме и в особом порядке, поскольку Аникеев полностью признал вину.