Министерство образования и науки РФ опубликовало результаты мониторинга трудоустройства выпускников. Исследование коснулось молодых людей, окончивших высшие учебные заведения 2015 года и устраивавшихся на работу в 2016 году.

В среднем удается устроится на работу 75% выпускников, их зарплата по итогам первого года составляет примерно 27 770 рублей в месяц.

В лидеры по заработной плате выходят выпускники МГУ и СПбГУ (49 986 рублей), в лидеры по доле трудоустройства — выпускники вузов с категорией НИУ (Национальный исследовательский университет) — 81,54%.

Как следует из данных исследования, наиболее высоких результатов удается достичь выпускникам магистратуры. Бывшие магистры устраиваются на работу гораздо чаще и на большую заработную плату, чем выпускники бакалавриата и специалитета.

При этом в список наиболее высокооплачиваемых выпускников вошли выпускники-инженеры исключительно технических специальностей: аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники (более 63 тыс.), нефтегазовый сектор и горное дело — более 52 тыс. рублей в месяц и ядерная энергетика и технологии — более 48 тыс.