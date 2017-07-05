Возгорание в одном из зданий штаб-квартиры «Яндекс» на улице Льва Толстого в Москве «никак не повлияло» на работу компании, сообщил «Известиям» директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков.

Он также рассказал, что ранее в одном из зданий сработала система пожарной сигнализации. Сотрудники, работающие в этом корпусе, были эвакуированы, пострадавших нет. По информации очевидцев, возгорание произошло на третьем этаже здания.

Как рассказали «Известиям» в МЧС, предположительно горят электрические кабели в шахте лифта.