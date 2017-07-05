Власти Тульской области намерены активно заняться развитием туристического направления в регионе. О планах рассказал глава комитета по туризму Владимир Аллахвердов.

В частности, предложено создать «Карту гостя». Она позволит туристам получать скидки в кафе, при посещении музеев и в гостиницах. Проект создания такой карты станет ключевым в этом году, сообщает ИА «Тульские новости».

Кроме того, власти планируют для популяризации туризма создавать продукцию под брендом «Тула — мастерская России». Разработаны буклеты оружейной, промышленной, паломнической, гастрономической тематики, а также каталоги и путеводители. К карте города будет прилагаться журнал, рассказывающий о его истории и главных достопримечательностях.

Планируется продвигать и гастрономический бренд «Тульское чаепитие». Гостям предложат бесплатный чай во всех местных кафе и ресторанах.