Американская актриса Аннет Бенинг назначена председателем международного жюри 74-го Венецианского кинофестиваля, который будет проходить на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября, сообщила пресс-служба биеннале в Twitter в среду.

«Пришло время прервать длительную череду председателей-мужчин, чтобы уступить место главы международного жюри Венецианского кинофестиваля женщине большого таланта, ума и вдохновения», — подчеркнул директор кинофестиваля Альберто Барбера. Он выразил благодарность Бенинг за то, что она «согласилась на эту роль, которую она сможет исполнить благодаря таланту, проявившемуся за годы карьеры голливудской звезды, которую отличал всегда интересный, а порой и мужественный выбор».

59-летняя Бенинг известна по работе в фильмах «Вальмон», «Кидалы», «Красота по-американски» и др. Актриса была удостоена двух премий «Золотой глобус» и премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.