В Глазове началась проверка по факту разлива соляной кислоты на территории одного из предприятий. Инцидент произошел в воскресенье 2 июля.

Как сообщает ИА «Сусанин», следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Площадь разлива устанавливается.

Соляная кислота техническая — едкая жидкость с растворяющими свойствами. При попадании состава на кожу образуются серьезные ожоги. Даже испарения данного вещества способны нанести вред здоровью человека, так как на открытом воздухе соляная кислота начинает выделять пары хлороводорода.