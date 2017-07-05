Макеты известных памятников архитектуры Липецкой области разместят в парке «Быханов сад». Вход на экспозицию сделают платным. Местные жители возмущены тем, что их излюбленное место для уединенных и тихих прогулок будет закрыто для свободного доступа.

Жители Липецка выразили свое недовольство, когда под платный парк миниатюр выделили часть сада, которую облюбовали для прогулок пенсионеры и молодые мамы. Администрация города отметила, что все работы проведет частный инвестор, а до официального открытия остается около 10 дней. Сейчас горожане собирают подписи и подают петиции в местные органы власти, чтобы остановить строительство и переубедить администрацию сада, сообщает LipetskMedia.

Ранее идею о создании парка миниатюр именно в «Быхановом саду» поддержало почти 80% проголосовавших на сайте администрации. Но тогда жителей Липецка не предупредили о том, что вход на территорию станет платным. Теперь горожанам придется довольствоваться оставшейся частью сада или искать другие места для прогулок.