В Москве загорелось крупное офисное здание на улице Льва Толстого.

Горит дом № 16, в котором располагаются помещения компании «Яндекс». Здесь расположены офисы поисковика «Яндекс», а также различных интернет-сервисов компании-гиганта. По словам очевидцев, возгорание произошло на третьем этаже здания.

Как рассказали «Известиям» в МЧС, предположительно горят электрические кабели в шахте лифта. Совместно с администрацией была проведена эвакуация. Пострадавших нет.