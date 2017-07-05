В Якутию прилетел лайнер МЧС России из Москвы, на борту которого 99 работников федерального резерва Рослехоза, направленных в республику в связи с пожарами. Об этом передает ИА SakhaNews.

5 июля федеральные силы направили помощь в Намский и Горный районы, где возросло число лесных возгораний по причине сухих гроз. Также жителей муниципальных образований привлекают к помощи в ликвидации пожаров, сообщает ТАСС.

Наиболее пострадавшими от природных возгораний территориями РФ стали Забайкалье, Иркутская область, республики Тыва, Саха (Якутия) и Бурятия. Из них почти 9 тыс. га приходятся на земли ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», а также заповедников «Байкальский», «Джергинский» и «Центральносибирский». Режим ЧС введен в Иркутской области, Бурятии, Тыве, Забайкалье и Якутии.