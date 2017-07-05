На юге Московской области в течение дня возможны сильный дождь, гроза, град и ветер — до 17 м/с, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве не исключили возможного повреждения линий электропередач, повала деревьев и повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций и автотранспорта, что, в свою очередь, может привести к заторам на дорогах. Жителям региона также рекомендовали закрыть окна в помещениях, поставить автомобили вдали от деревьев и неустойчивых объектов, а также избегать рекламных щитов и шатких построек.

Ранее сообщалось, что в течение дня в столичном регионе сохранится пасмурная погода, ожидается дождь с грозой и порывистый ветер. По данным Росгидромета, в Москве ожидается до 18–20 градусов тепла, по области — плюс 15–20 градусов.