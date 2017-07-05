Сильнейшие ливни с градом и ураганным ветром, прошедшие в Карачаево-Черкесии, привели в резкому подъему воды в реке Аманауз. Из-за разгула стихии в курортном поселке Домбай была подтоплена гостиница «Адель»: в итоге 77 детей, находившихся на отдыхе, пришлось эвакуировать.

Российское лето 2017 года выдалось весьма капризным. Низкая температура воздуха, тропические ливни, шквалистый ветер и сильнейшие ураганы приводят к природным катаклизмам — в частности, к возникновению наводнений. В XXI веке регионы России пережили множество потопов, большинство которых закончились трагедиями.

Ставропольский потоп

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В мае 2017-го в Ставропольском крае произошло крупнейшее за последние полвека наводнение. Причиной стали сильные дожди и не расчищенные вовремя русла рек. Из-за угрозы переполнения Отказненского водохранилища было эвакуировано более 40 тыс. человек. По информации МЧС, пострадало порядка 5 тыс. жителей, из них около 1 тыс. детей.

«Сказать, что это страшно, — не сказать ничего. Дома стоят по крыши в воде, улицы затоплены, люди в шоке. Необходимы теплые вещи, одеяла и детские принадлежности (памперсы, питание, пеленки)», — писали жители в соцсетях.

Сильнее всего пострадали жители Минеральных Вод, где уровень воды достиг отметки 5,5 м. Ущерб от паводка превысил 2,3 млрд рублей. Вскоре после бедствия жители начали получать единовременные компенсации — 20 тыс. рублей на каждого члена семьи. Последствия наводнения до сих пор не устранены, а для укрепления берегов и расчистку русел потребуется не менее 10 млрд рублей и несколько лет работы.

Дальний Восток

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Осень 2016-го в Приморском крае прошел тайфун «Лайонрок», который вызвал сильный паводок и затопил около 4 тыс. домов. Под водой оказались несколько деревень и поселков. Ликвидацией последствий занимались свыше 5 тыс. сотрудников МЧС, а также несколько сотен единиц техники, среди которых были 25 воздушных судов и пять беспилотников.

Наводнения на Дальнем Востоке случались и прежде. Мощнейший паводок обрушился на регион летом 2013 года: он привел к самому масштабному наводнению за последний век. Общая площадь затопленных территорий превысила 8 млн кв. км. Ликвидацией последствий стихии занимались свыше 300 тыс. человек, в том числе военные. Общий объем ущерба оценивался в 527 млрд рублей, а пострадавшими были признаны около 190 тыс. человек. В качестве компенсации выплачивалось по 10 тыс. рублей, по 100 тыс. давали людям, потерявшим из-за стихии имущество. После наводнения в отношении ряда чиновников были возбуждены уголовные дела: одно из них — в связи с разрушением дамбы Шиманского водохранилища, а второе — по факту халатности.

Краснодарская трагедия

Фото: РИА Новости /пресс-служба ГУ МВД РФ

Одно из крупнейших за последние десятилетия наводнений произошло в Краснодарском крае летом 2012 года. Ливни начались 6 июля, и за несколько часов на Геленджик, Крымск и Новороссийск обрушилась пятимесячная норма осадков. При этом наиболее интенсивно ливень шел глубокой ночью. Менее чем за десять минут уровень воды поднялся на несколько метров, затопив первые этажи зданий. 29 тыс. человек полностью утратили имущество, 1,7 тыс. домов были полностью разрушены.

За десять лет до этого в Крымске произошло сильное наводнение, разрушившее более 400 жилых домов и унесшее жизни 59 человек. Однако ущерб от нового удара стихии был куда масштабнее. Трагедия унесла жизни 168 человек, 153 из них были жителями Крымского района.

Наводнение привело также к экологической катастрофе. Во время ливней в реку Адагун попали нефтепродукты из двух открытых резервуаров «Черномортранснефти». Ущерб составил порядка 60 млн рублей. Кроме того, по факту катастрофы было возбуждено несколько уголовных дел. В итоге четверо чиновников были приговорены к тюремному заключению сроком от трех до пяти лет.

Вскоре после трагедии в Крымске была установлена новая система мониторинга, автоматически передающая данные об уровне воды. По всему району распределили 10 таких гидропостов: каждый из них работает от солнечных батарей, поэтому в случае возникновения чрезвычайных ситуаций им ничего не грозит.

Удар по югу России

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В июне-июле 2002-го пострадали девять южных регионов России. Под водой оказались 377 населенных пунктов. В общей сложности от стихии пострадало более 300 тыс. человек, 114 из них погибли. Как и в 2017-м, наиболее сложная ситуация сложилась в Минеральных Водах, где уровень воды в реке поднялся на 5–6 м выше критической отметки. Жители спасались от стихии на крышах домов и деревьях. Ущерб от наводнения составил 16 млрд рублей.

ВсеЛенский потоп

Фото: ТАСС

Годом ранее, в мае 2001-го, от наводнения пострадал город Ленск. Жители сразу же окрестили это событие ВсеЛенским потопом. Город практически полностью смыло водой: в первые дни было затоплено почти 98% территории. Свыше 5 тыс. домов были затоплены, восемь человек погибли. При этом в 1998 году Ленск уже становился жертвой стихии. Из-за двух ледяных заторов на реке Лене вода поднялась на 11 м. Почти 100 тыс. человек пострадали, 15 из них погибли.