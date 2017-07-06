В российский прокат выходит «Эксперимент «Офис» — триллер с сатирическими амбициями, посвященный тому, как легко неприятный коллега по работе может стать смертельным врагом. Это новый фильм от австралийца Грега МакЛина, автора культового фильма ужасов «Волчья яма», но важнее него здесь другой автор ― сценарист и продюсер Джеймс Ганн (дилогия «Стражи Галактики»).

83 сотрудника колумбийского офиса американской корпорации «Белко» оказываются в ловушке. Металлические пластины закрывают все двери и окна, мобильная связь глушится, как на сдаче ЕГЭ, властный голос по громкой связи объявляет, что в здании проводится социальный эксперимент: каждый из присутствующих должен убить самого ненавистного и надоедливого коллегу. Если через два часа не умрет хотя бы 30 человек, убивать уже будут организаторы эксперимента. По своему усмотрению.

Среди восьми десятков офисных клерков «Белко» по крайней мере 5–6 точно знакомы. Протагонист Джон Галлахер-младший — восходящая звезда в жанре хоррор. Буквально за один года у него вышло три громких фильма: до «Офиса» были «Кловерфилд, 10» и «Тишина». Кроме него в «Белко» пытаются выжить герои Джона К. МакГинли (тот самый доктор Кокс из «Клиники»), Овайна Йомэна («Менталист») и еще многих других сериальных актеров.

Но главное имя, которое необходимо выносить на постеры, — Джеймс Ганн. Сейчас это одна из ключевых фигур в Marvel Studios. Он не только снял обе части невероятно популярных «Стражей Галактики», но и приложил руку к «Доктору Стрэнджу» и грядущим «Мстителям. Войны бесконечности».

До того как стать студийным режиссером, Ганн работал в студии Troma, поставившей на поток малобюджетные фильмы класса B, затем снял независимый и безумный хоррор о пришельцах «Слизняк», а также комедию «Супер», где издевка по отношению к комикс-культуре как-то уживается с признанием в любви к ней. После этого фильма студийные боссы проявили неожиданное чувство юмора и позвали Ганна снимать настоящие дорогие супергеройские фильмы.

В новый этап своей карьеры Ганн умудрился протащить свое специфическое, «гиковское» чувство юмора, а также друга и «талисман» — характерного актера Майкла Рукера. Есть он и в «Офисе», а весь фильм смотрится как ностальгический привет из прошлой «малобюджетной» жизни.

Сценарий «Офиса» Ганн написал для себя еще в 2007 году, но по личным причинам отказался от проекта. А если бы в итоге снял, наверняка, получился бы отличный сатирический триллер о корпоративных нравах, где степлер может стать орудием преступления, а вовремя нераспечатанный факс — поводом для убийства.

Проект так бы и скончался своей смертью, если бы его не подхватил Грег МакЛин. То, что в итоге вышло на экране, явно далеко ушло от оригинальной задумки. Крепкий ремесленник МакЛин все-таки совсем не мастер комедии и снял жесткое кино, где почти всё «взаправду». Лобовые метафоры (офис прямолинейно рифмуется с муравейником), много «настоящей» крови, а градус юмора понижен до легкой, иногда сардонической иронии.

Смерть почти всегда застает врасплох и ловит в самом неловком положении, горячие латиноамериканские ритмы (среди прочего, есть даже испаноязычный кавер на песню California Dreamin») оттеняют сначала унылое офисное утро, затем — послеобеденное побоище. Кроме того, и это удачная шутка, в одной из сцен, если присмотреться, на экране камер наблюдения «экспериментаторов» мелькают кадры из популярного американского ситкома «Офис», как бы намекая, что эксперименты над «белыми воротничками» ставятся не в первый раз.