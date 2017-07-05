Украинская компания M.E.Doc, занимающаяся предоставлением услуг электронного документооборота, на своей странице в Facebook сообщила об изъятии серверов правоохранителями в рамках расследования дела о хакерской атаке, произошедшей на Украине на прошлой неделе.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил о возможной причастности компании к хакерским атакам. Представители M.E.Doс, в свою очередь, заявили, что программа компании не имеет отношения к атакам отметив, что компания сама подверглась заражению и привлекла правоохранителей и экспертов Cisco Ukraine для разбирательств.

В M.E.Doс подчеркнули, что в результате взлома в продукт компании были внесены изменения, которые могли быть использованы злоумышленниками для вирусной атаки. Руководство компании обратилось в МВД с предложением совместно в скором времени выпустить обновление, которое может исправить ситуацию и предотвратить повторные атаки вируса.