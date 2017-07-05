Порыв водовода в районе села Джага в Карачаево-Черкесии оставил без водоснабжения жителей 70 улиц Кисловодска, а также поселков Индустрия, Луначарский, Ново-Кисловодский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, в результате ЧП произошло проседание грунта. Поврежденный участок водовода деформирован и требует замены.

Для жителей будет организован подвоз воды. На месте происшествия ведутся работы. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить сегодня к 21:00 мск, передает NewsTracker.