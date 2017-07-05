Сотрудники полиции задержали в Ольхонском районе Иркутской области водителя туристического автобуса, который совершал рейс в нетрезвом состоянии, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В автобусе, следовавшем по маршруту от озера Байкал в Иркутск, находился 21 пассажир. 46-летнего водителя немедленно отстранили от управления автобусом. В отношении него был составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

«Утром 5 июля нарядом дорожной полиции недалеко от поселка Еланцы Ольхонского района был остановлен автобус Hyundai. При проверке соответствия иномарки требованиям безопасности, инспекторы обратили внимание на водителя, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, что позже было подтверждено освидетельствованием», — сказала Волк.

Кроме этого, к административной ответственности будут привлечены должностные лица компании-организатора перевозок.

После произошедшей в Татарстане аварии с участием пассажирского автобуса, когда погибли 14 человек, МВД РФ объявило о проведении рейдов по проверке водителей автобусов.