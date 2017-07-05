Православная служба помощи «Милосердие» поможет пережить бездомным холодную и дождливую погоду в Москве. Служба объявила о сборе одежды и обуви для людей, вынужденных пережидать стихию без крыши над головой.

По данным Гидрометцентра, дожди в столице продлятся как минимум до конца недели. Особенно тяжело пережить непогоду будет бездомным. Служба помощи «Милосердие» призвала приносить в «Ангар спасения» ветровки, дождевики, зонты и резиновую обувь.

«К нам ежедневно приходит до ста бездомных. Многим из них требуется переодеться в сухое, нужны непромокаемая верхняя одежда и обувь», – рассказал руководитель «Ангара спасения» службы «Милосердие» Роман Скоросов.

Принести одежду и обувь в «Ангар спасения» можно ежедневно с 10.00 до 18.00 по адресу Москва, ул. Николоямская, 55.

В службе «Милосердие» отметили, что в последнее время увеличилось количество людей, оказавшихся на улице случайно. Летом, в период отпусков и усиленной сезонной миграции, все больше случаев, когда человек отстал от поезда, потерял документы или не успел на пересадку с одного вокзала на другой.

В «Ангаре спасения» бездомные получают одежду, горячее питание, доврачебную медицинскую помощь. Соцработники помогают бездомным связаться с родственниками, восстановить документы и вернуться домой.

«Ангар спасения» оказывает помощь около 10 тысячам бездомных ежегодно.