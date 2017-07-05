Европейский холдинг Atlantic Grupa заявил о переносе сроков по строительству фабрики детского питания марки «Беби». Предприятие должно было появиться в орловском индустриальном парке «Зеленая роща».

Сейчас европейский холдинг ведет проектные работы, в ходе которых возникли финансовые трудности, ставшие причиной заминки. Предполагается, что совет директоров утвердит документацию к концу 2017 года. Как сообщает ИА «Абирег», тогда же начнется и строительство.

ООО «Атлантик Брендс» (структура европейского холдинга Atlantic Grupa) и губернатор Орловской области Вадим Потомский подписали соглашение о строительстве фабрики детского питания в конце августа 2016 года. Запустить производство европейская компания собиралась к концу 2017 года. Стоимость проекта оценивалась в 2 млрд рублей.