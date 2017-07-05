Российская столица заняла первую строчку рейтинга самых популярных туристических городов страны. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «ТурСтат».

Рейтинг составлялся на основе анализа данных онлайн-бронирования гостиниц в течение прошедших шести месяцев. Кроме Москвы, в тройке лидеров оказались Санкт-Петербург и Сочи. Четвертое и пятое место заняли Казань и Калининград. Десятку замыкают Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Кисловодск и Вологда, сообщает телеканал «360».

Туристы в среднем потратили на проживание в гостиницах РФ 3,2 тыс. рублей в сутки. Самым дорогим оказалось проживание в Сочи, где туристы платили 3,7 тыс. рублей за ночь. Напротив, самые доступные цены на проживание оказались в отелях Нижнего Новгорода, где можно было разместиться за 2,6 тыс. рублей в сутки.

По данным агентства, рост внутреннего туризма в России в 2017 году составит 4–5% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.