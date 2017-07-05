Москву назвали самым популярным туристическим городом России
Российская столица заняла первую строчку рейтинга самых популярных туристических городов страны. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «ТурСтат».
Рейтинг составлялся на основе анализа данных онлайн-бронирования гостиниц в течение прошедших шести месяцев. Кроме Москвы, в тройке лидеров оказались Санкт-Петербург и Сочи. Четвертое и пятое место заняли Казань и Калининград. Десятку замыкают Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Кисловодск и Вологда, сообщает телеканал «360».
Туристы в среднем потратили на проживание в гостиницах РФ 3,2 тыс. рублей в сутки. Самым дорогим оказалось проживание в Сочи, где туристы платили 3,7 тыс. рублей за ночь. Напротив, самые доступные цены на проживание оказались в отелях Нижнего Новгорода, где можно было разместиться за 2,6 тыс. рублей в сутки.
По данным агентства, рост внутреннего туризма в России в 2017 году составит 4–5% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.