Монумент советским воинам в Эстонии, неподалеку от Тарту, могут перенести в другое место. Как сообщают эстонские СМИ, так считает директор Национального музея Эстонии Тынис Лукас.

«Советский памятник прямо на территории музея, напротив исторического здания, располагаться не должен», — заявил Лукас прессе.

Однако департамент охраны памятников истории и культуры Тарту не считает это требование обоснованным. Ведомство полагает, что ансамбль выполнен на хорошем художественном уровне, являет собой пример монументального искусства советских времен и несет в себе соответствующее эпохе понимание того, как следует увековечивать память погибших.

Кроме того, на эстонских кладбищах могут запретить хоронить русских, поскольку внешний вид захоронений противоречит эстетическим вкусам эстонских прихожан, в первую очередь лютеран.