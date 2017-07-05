Наводнение на северо-востоке Индии
Сильное наводнение в Индии началось из-за непрекращающихся ливней, которые шли в течение последних двух недель. Начало лета в Индии — традиционный сезон дождей.
Из-за сильных дождей разлилась река Брахмапутра, в результате свои дома вынуждены были покинуть около 400 тыс. человек из 750 деревень. На фото: индийцы на лодке переправляются через затопленную дорогу в деревне Асигарх
Основной удар пришелся на северо-восточный индийский штат Ассам. На фото: жители одной из деревень перемещаются по затопленным улицам с помощью специально построенных бамбуковых мостов
Авторикша на затопленных улицах Ахмадабада
Пострадали от удара стихии также индийские штаты Манипур и Мизорам. На фото: Калькутта после пролившихся муссонных дождей
Сейчас, по данным индийских СМИ, наводнение идет на спад, поскольку дожди прекратились, но число жертв и пострадавших продолжает расти
В 2016 году в течение всего сезона муссонных дождей в Индии погибло почти 500 человек
Женщины и дети вынуждены были покинуть свои дома в деревне Балимух, расположенной в болотистой местности
По официальным данным индийских властей, большинство жертв наводнения 2017 года утонули или погибли в результате обрушения домов. На фото: люди укрываются от дождя у входа в торговый центр
Сезон муссонных дождей в Индии продлится до сентября