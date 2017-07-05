Торговый порт Благовещенска ограничил работу с 5 июля из-за снижения уровня воды в Амуре. Показатель катастрофически низкий, такое произошло впервые за 10 лет.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», перестал курсировать паром в порт Хэйхэ, поскольку есть вероятность посадить судно на мель. Проблема в том, что дно при подходе в порт не ровное, а со скальными выступами. При этом баржи и грузовые суда продолжают ходить.

Как ранее писали «Известия», китайская баржа и судно-толкач 22 июня встали в нескольких метрах от берега РФ. Суда сели на мель из-за низкого уровня воды в Амуре. Так близко иностранные баржи в этом районе Благовещенска еще не видели. Очевидцы с берега наблюдали, как китайский экипаж нервничал, на берегу были слышны крики. Суда снимали с мели китайские службы.