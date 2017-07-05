Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о том, что в конце недели в Москве ожидается мощный высотный циклон, который вместе с холодным северным воздухом принесет в столичный регион практически осенние температуры.

«7 и 8 июля — в пятницу и субботу — будут прохладные деньки, когда максимальная температура днем будет в диапазоне 15–16, по области даже 13 градусов», — приводит ТАСС слова главного метеоролога страны, который отметил, что говорит о таком прогнозе погоды с сожалением.

Однако Вильфанд попросил уставших от бесконечных ливней и прохладной погоды москвичей не отчаиваться, уже в начале следующей недели потеплеет до 17–20 градусов.