ВЦИОМ провел первый опрос, посвященный теме массовых репрессий XX века. Исследование выявило отношение россиян к сталинским репрессиям. Само это понятие знакомо 90% опрошенных россиян.

Голоса граждан России разделились следующим образом: 43% опрошенных уверены, что сохранить порядок в стране нельзя было без репрессий, в то время как 49% респондентов уверены, что такую жестокость ничем нельзя оправдать.

Категорически осуждают репрессии 49% принявших участие в опросе, признают эти меры необходимыми 43%, а справедливыми считают 16% респондентов.

Жертвами репрессий были, по мнению участвовавших в опросе граждан, несогласные с политикой властей (37%), заговорщики и предатели (24%), преступники и воры (23%), а также пользовавшиеся авторитетом у народа (22%).

В ходе телефонного интервью, который проводился 9–10 июня 2017 года, были опрошены 1,2 тыс. человек, сообщает телеканал «Звезда».