Структуры президента ГК ПИК Сергея Гордеева пришли к соглашению о выкупе акций, которые принадлежат компаниям Микаила Шишханова и Александра Мамута, передает «Газета.ру».

После закрытия сделки Гордеев станет контролирующим акционером с 50,02% акций ПИК. Также отмечается, что Гордеев получил одобрение Федеральной антимонопольной службы на консолидацию до 100% акций ПИК. При этом цена одной обыкновенной акции была установлена на уровне 280 рублей.