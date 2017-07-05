В Россию из Болгарии вернулись все туристы задержанных авиарейсов компании Bulgaria Air, сообщил генеральный консул РФ в Варне Сергей Лукьянчук.

По его словам, прошлой ночью в Москву и Санкт-Петербург вылетели последние из задержанных ранее рейсов, а в авиакомпании заверили консульство, что график полетов больше не будет нарушаться.

«Более того, нам официально подтвердили, что все затраты россиян на гостиницу и приобретение билетов на другие авиарейсы с целью вернуться домой будут компенсированы», — сказал Лукьянчук.

Напомним, в течение нескольких последних дней стали задерживаться чартерные рейсы из Болгарии в Россию. Это произошло из-за нарушения графика полетов авиакомпанией. Российские туристы жаловались на недостаточное обеспечение их не только питанием и предметами первой необходимости, но и информацией о задержках и сроках вылетов.