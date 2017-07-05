В рамках Всероссийского фестиваля старательского мастерства «Золотой фестиваль» в Магаданской области пройдут соревнования, морские прогулки, сплавы по реке, велопраздник, концерт. Мероприятия продлятся три дня — с 8 по 10 июля.

Как передает ИА MagadanMedia, в массовом велопробеге будет участвовать мэр Магадана Юрий Гришан. Чиновнику предстоит вместе с другими велолюбителями преодолеть семикилометровый маршрут до зоны отдыха «Горняк».

Также для гостей фестиваля выступят артисты третьего Всероссийского фестиваля «Колымский шансон». Концерт пройдет в муниципальном Центре культуры.

Как ранее писали «Известия», на Колыме работают курсы старателей. Слушатели научатся мыть золото классическим способом — с помощью лотка «сибирского» типа и кайла. Занятия в Северо-Восточном комплексном НИИ ДВО РАН организованы для подготовки участников фестиваля «Старательский фарт». Это единственные в стране состязания подобной направленности.