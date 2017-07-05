4 июля в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Александрович Гранин. Среди его многочисленных титулов есть один, который был ему очень дорог, — « Почетный гражданин Санкт-Петербурга » . О том, чем для Даниила Гранина был этот выдающийся город и кем для горожан был он, «Известиям» рассказал председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов.

— Вы стали инженером, как Гранин и многие его герои, а затем выбрали писательскую стезю. Вдохновились судьбой Даниила Александровича?

— С произведениями Даниила Гранина я был знаком еще со школы. Его знаменитый роман «Иду на грозу» во многом определил мой выбор профессии. Именно технари казались мне самыми интересными людьми. И именно в этой среде я приобрел друзей на всю жизнь. После школы я поступил в Ленинградский электротехнический институт. Это была Мекка всех муз. Из стен этого института вышли не только инженеры, но и многие режиссеры, актеры, писатели, поэты, художники. Он был полон всесторонне одаренными людьми. Мне повезло.

Получив диплом, я решил изменить свою жизнь и стать писателем, как Даниил Александрович. Помню, как я впервые приехал к нему на дачу в писательский поселок в Комарово. Мне хотелось узнать его мнение о моем литературном творчестве. Я не имел ни одной публикации, но уже написал несколько рассказов. И их передал Гранину.

— Почему вы решили показать свои рассказы именно Гранину? Как нашли адрес его дачи?

— В то время были популярны семинары для начинающих писателей. Нас бесплатно привозили в Комарово, с нами занимались известные литераторы. Среди них был Гранин. И таким образом, дорожка к его дому была проложена. В то время молодых писателей холили и лелеяли.

— Вам захотелось личного общения?

— Конечно. Мобильников тогда не было, договориться о встречи не представлялось возможным, и мы с другом отправились в Комарово, полагаясь на удачу. Двери его дома были открыты. Он нас пригласил в дом, к столу. Рассказал: «Я вчера читал ваши рассказы гостям, и всем очень понравилось». Эта фраза определила мою судьбу. Она придала мне уверенность на выбранном пути.

А после беседы за чаем он сделал мне подарок. Даниил Александрович тогда побывал в Австралии и выпустил очень веселую книжку с картинками «Месяц вверх ногами». Это была сенсация в литературе. Вольная, интересная, неформальная. Книгой об Австралии он открыл новое направление в литературе. Он много путешествовал, писал о своих впечатлениях.

С тех самых пор я находился под его влиянием и покровительством. С той встречи мы стали друзьями, и уже 60 лет я знаю, что он всегда рядом. Даже дачи у нас по соседству.

— Каким он был вне официальной обстановки?

— Даниил Александрович был очень общительным человеком. На момент рассвета его карьеры пришелся и рассвет писательского поселка в Комарово. Гранин очень любил это место, всё лето проводил здесь. Здесь был Дом творчества на Кавалерийской улице. Очень душевным местом для встреч была и остается комаровская библиотека. Публика у нас в поселке — удивительная: академики, ученые, писатели, артисты.

Даниил Александрович очень дружил с семьей народного артиста СССР Евгения Лебедева, с Георгием Товстоноговым. У них была такая братская компания. Они любили устраивать застолья, ходили друг к друг в гости, а когда погода располагала — на залив купаться.

Свой скромный дачный домик он построил на Государственную премию. Участок не очень хорошо расположен: в низине, кругом кустарник, на повороте шоссе, всё время какие-то машины рядом... Новые идеалы, деньги, особняки его не влекли. Когда мы гуляли по Комарово, он, увидев дворец, изумлялся: «Ну кто этот человек, строящий дворцы?»

Гранин_6 Даниил Гранин в 1986-м. В этом году были опубликованы два произведения писателя: «Выбор цели» и «Ленинградский каталог» Фото: РИА Новости/Алексей Варфоломеев Гранин_8 Встреча писателей Даниила Гранина и Александра Адамовича, авторов «Блокадной книги», с героями произведения, людьми, пережившими блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Встреча состоялась в 1984 году в годовщину 40-летия снятия блокады Фото: РИА Новости/Алексей Варфоломеев Гранин_7 С Георгием Товстоноговым, народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий, главным режиссером Ленинградского академического Большого драматического театра им. М. Горького Фото: РИА Новости/Алексей Варфоломеев Гранин_2 Презентация книги «Причуды моей памяти», которая состоялась в Научной библиотеке Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Фото: РИА Новости/Евгений Павленко Гранин_3 С супругой перед началом церемонии вручения премии «ТЭФИ-2009» Фото: РИА Новости/Алексей Даничев Гранин_5 С президентом России Владимиром Путиным во время посещения нового концертного зала Государственного академического Мариинского театра Фото: РИА Новости/Владимир Родионов Гранин_4 Даниил Гранин на Санкт-Петербургском международном книжном салоне-2008 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев Гранин_ 3 июня 2017-го писатель получил из рук Владимира Путина государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Гранин_1 На церемонии награждения Государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

— Даниил Александрович родился 1 января. Наверно, от желающих поздравить не было отбоя?

— Наоборот. Он радовался: «Какое счастье, что накануне все отгуляют, а 1 января ни у кого нет сил идти в гости». Он любил говорить: «Мама родила меня под елкой». Ну не в прямом смысле слова, фигурально выражаясь. Даниил Александрович не скрывал, что родиться в первый день года для него некий знак сверху. Считал, что именно это свело его со многими интересными людьми. Он любил рассказывать о себе, о семье, жалко, что мы этих рассказов не услышим больше. Но многое он описал в своих книгах.

— Не рассказывал ли он вам, почему решил поменять свою фамилию с Германа на Гранина?

— На то время был уже такой известный писатель Юрий Герман, отец кинорежиссера Алексея Германа. Видимо, поэтому он взял себе очень удачный псевдоним, и тем сам определил свою счастливую судьбу. В фамилии Гранин есть какая-то решительность, сила, определенность, интрига. Думаю, что это был один из гениальных жизненных ходов Даниила Александровича. Возможно, когда-нибудь кто-то возьмется описать и проанализировать его творческие удачи . Ведь каждое его движение в творчестве было движением в неизведанное.

— Какое из его сочинений, на ваш взгляд, на все времена?

— «Блокадная книга», которая совершенно перевернула сознание людей. А еще повесть «Картина». Она повернула компас читателей от социальной жизни к внутренним переживаниям. В каждую эпоху он создавал что-то важное для общественного сознания. И всегда находил повод оказаться с важной темой на виду.

— Когда вы в последний раз общались?

— За последний месяц нам удалось встретиться дважды. Меня пригласили в Константиновский дворец в резиденцию президента, где Владимир Путин вручал Даниилу Александровичу Государственную премию. На церемонию собрались те, кого хотел видеть писатель, и оказалось, что в зале собралась элита науки и культуры. 10 июня я был дома у Даниила Александровича. Мы вручали ему премию интеллигенции «Петрополь». Тогда же состоялся наш последний разговор.

— О чем он был?

— Даниил Гранин очень серьезно влиял на судьбу нашего города. Заботился о его красоте, престиже, культуре. Об этом и был наш разговор. На прощание подарил нам книгу о Петербурге, к которой написал душевное предисловие. Так вышло, что наша дружба и наше прощание было скреплено книгой. И это лучший подарок от такого человека.

— Что его беспокоило в последнее время?

— Он всегда говорил о том, как недопустимо мало интереса власти проявляют к культуре, что совершенно незначительные материальные вложения делаются в нее. А ведь дух народа определяет не нефть и газ, не недвижимость и банки, а культура.

Он не сидел сложа руки, ему часто удавалось переломить ход событий и помочь, например, в организации фестиваля, научной конференции, добиться реставрации разрушающихся старинных зданий в Санкт-Петербурге.

— После официальной встречи с президентом в Константиновском дворце наверняка было неофициальное общение Даниила Александровича и Владимира Владимировича.