Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

🔥 BREAKING 🔥 Leo Messi will remain at @FCBarcelona until 2021.#Messi2021 pic.twitter.com/Ee0KZIse59