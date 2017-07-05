«Барселона» официально объявила о продлении контракта с Месси
Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
🔥 BREAKING 🔥 Leo Messi will remain at @FCBarcelona until 2021.#Messi2021 pic.twitter.com/Ee0KZIse59— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 июля 2017 г.
Отмечается, что соглашение игрока рассчитано до 2021 года. Согласно новому контракту, который Месси подпишет 15 июля, отступные за аргентинского нападающего клуба составят €300 млн.
Месси выступает за клуб с 2004 года, в составе «Барселоны» нападающий провел 382 матча и сделал 349 голов, сообщает RT.
Лионель Месси является восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка и семикратным — Суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов.