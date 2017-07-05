Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что соглашение игрока рассчитано до 2021 года. Согласно новому контракту, который Месси подпишет 15 июля, отступные за аргентинского нападающего клуба составят €300 млн.

Месси выступает за клуб с 2004 года, в составе «Барселоны» нападающий провел 382 матча и сделал 349 голов, сообщает RT.

Лионель Месси является восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка и семикратным — Суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов.