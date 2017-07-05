Для мониторинга достижений российско-китайского сотрудничества будет выпущено бизнес-издание «Новый диалог». Это СМИ будет запущено совместными усилиями «Известий» и «Экономической газеты» (КНР).

«Новый диалог» будет посвящен вопросам сотрудничества России и Китайской Народной Республики в экономической и социально-политической сферах и будет выходить в качестве тематического приложения к газете «Известия». Объем приложения составит от 8 до 12 полос. Материалы выпуска также будут публиковаться на мультимедийном портале IZ.RU.», — сообщается в пресс-релизе, посвященном запуску нового проекта.

Как отметил генеральный директор «Известий» Владимир Тюлин, создание нового издания в партнерстве с «Цзинцзи Жибао» («Экономическая газета») — это знак доверия к «Известиям» и фундаментальным принципам, которым следует объединенная редакция МИЦ «Известия» в своей работе.