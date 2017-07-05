В сентябре 2017 года на орбиту будет запущен очередной спутник системы ГЛОНАСС.

По словам генерального директора компании «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева», которая производит российские навигационные спутники, Николая Тестоедова, спутник должен будет заменить собой навигационный аппарат, который вышел из строя.

«Ориентировочная дата запуска — середина сентября. У нас полностью отработан цикл подготовки к запуску. Цикл очень сжатый и регламентированный», — заявил Тестоедов, его слова приводит ТАСС.