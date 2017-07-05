В Выксунском лесничестве Нижегородской области во время незаконной вырубки леса погиб 16-летний подросток, который помогал своему знакомому. Трагедия произошла 4 июля.

29-летний мужчина решил заняться незаконной лесозаготовкой и взял в помощники несовершеннолетнего. В результате неграмотных действий при валке одно из деревьев при падении причинило подростку серьезную травму головы. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», пострадавший от полученных травм скончался в тот же день в районной больнице.

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины по факту причинения смерти по неосторожности. Ведомство продолжает следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств трагедии, сообщает сайт «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде».