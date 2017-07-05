Вице-премьер Виталий Мутко пообещал российским спортсменам провести альтернативные соревнования в случае недопуска сборной на Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Госдумы в среду.

«Мы сохраняем содержание сборной, финансируем работу, соблюдаем календарь событий. Сложно представить это, но если сборная не получит допуск до Игр в Пхенчхане, мы проведем в марте соревнования в Ханты-Мансийске и сделаем это на самом высоком уровне», — уточнил Мутко.

По словам вице-премьера, Паралимпийскому комитету России оказывается «всяческая поддержка по восстановлению». Мутко добавил, что по этому вопросу уже подписана дорожная карта, одним из главных пунктов которой является невмешательство государства в управление организацией.

Российские спортсмены не смогли поехать на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро из-за приостановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете. Для отстраненных паралимпийцев были организованы альтернативные соревнования в Подмосковье.