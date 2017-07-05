Доследственная проверка проходит в детском санатории «Черная речка» в Ярославской области. Решение было принято после того, как учреждение прекратило свою работу после вспышки кишечной инфекции.

Во время проверки установят все обстоятельства произошедшего. Затем будет принято процессуальное решение, уточняет ИА «ЯРНОВОСТИ».

Как писали «Известия», из частного оздоровительного лагеря были вывезены более 500 детей. Решение об этом было принято после того, как стало известно о заболевших норовирусной инфекцией детях. Сначала экстренно госпитализировали одного ребенка, потом поступило пять экстренных извещений об установлении предварительного диагноза у детей.

По некоторым данным, инфекцию «привезли» дети из Архангельской области, они заболели первыми.

Проверку в лагере проводит областное управление Роспотребнадзора. Сделаны заборы проб пищи, воды, смывов. Позже будет принято решение о работе лагеря. Сейчас она приостановлена.