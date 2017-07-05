Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о том, что на сегодняшний день конкурс среди поступающих в МГУ на бюджет сейчас составляет в среднем два человека на место.

«Конкурс сейчас на бюджет — два человека на место. Это не такой большой конкурс, и каждый человек может победить», — рассказал ректор МГУ.

Садовничий добавил, что в текущем году конкурс будет небольшой. Всего МГУ ожидает 10 тыс. новых студентов — бакалавров и магистров.

При этом он отметил, что «будут факультеты, где и пять, и семь» человек на место, так как два человека на место — это «общая статистика».