Экипаж патрульного катера Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым предотвратил гибель черноморской афалины, запутавшейся в рыболовецких сетях, сообщили в пресс-службе пограничного управления ведомства.

Пограничники заметили дельфина во время рейда в акватории Керченского пролива в районе крепости Керчь Павловской бухты в 100 м от береговой линии. Члены экипажа освободили дельфина из сетей, а вместе с ним на свободе оказались еще несколько осетровых рыб, сообщает телеканал «360».

За последнее время млекопитающие часто попадают в браконьерские сети и погибают. Однако в этот раз обитателя морской фауны удалось спасти благодаря быстрому реагированию экипажа пограничного катера и своевременному оказанию помощи, отмечает ИА «Крыминформ».

Черноморская афалина — подвид дельфина, занесенный в Красную книгу России, а также в Красную книгу Международного союза охраны природы. Особей данного вида осталось около 7 тыс., и их численность постоянно сокращается.