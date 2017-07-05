Капитан английского ФК «Халл Сити» Майкл Доусон рассказал о первых тренировках под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого.

По словам Доусона, первые тренировки были тяжелыми, но футболисты пытались впечатлить нового тренера.

«Если в отпуске не держать себя в форме, выдержать такое невозможно», — приводит слова Доусона «Лента.ру».

Также Доусон отметил, что Слуцкий всегда открыт для общения.

«Он мне звонил во время отпуска, затем у нас была переписка. У него очень высокие стандарты, и мы должны им соответствовать», — добавил футболист.

Бывший наставник столичного ЦСКА и сборной России стал главным тренером «Халл Сити» 9 июня.