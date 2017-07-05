На станции «Лермонтовский проспект» в Московском метрополитене разместили плакаты с данными о наиболее оптимальном времени поездки, чтобы не попасть в загруженные поезда, эта мера информирования пассажиров может стать постоянной и на других станциях, заявил первый замначальника подземки Роман Латыпов.

По его словам, специалисты при помощи таких плакатов планируют разгрузить поезда метро в часы пик. Латыпов пояснил, что проект является пилотным и специалистам еще только предстоит оценить его эффективность. Замначальника напомнил, что ежедневно метрополитеном Москвы пользуются около 8,5 млн человек.

«Мы сейчас рассматриваем возможность мотивации более мягкими способами, чтобы переводить людей на «вне пик». Где-то мы размещаем плакаты с загрузкой поездов по часам, со стрелками, когда загружены поезда. Сейчас достаточно выехать на некоторых станциях на 15 минут раньше, чтобы не попасть в загруженный поезд», — заявил Латыпов.

Первой станцией для нового проекта стал «Лермонтовский проспект». Специалисты столичной подземки изучат пассажиропотоки на станции и оценят эффективность этой меры. По словам Латыпова, о повсеместном информировании пассажиров говорить пока рано.

Ранее пресс-служба метро Москвы опровергла сообщения о том, что пассажиров могут призвать не пользоваться метро в часы пик. Там также заявили о запуске проекта информирования граждан о загруженности станций.