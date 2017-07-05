На 1 июня 2017 года объем вкладов и средств индивидуальных предпринимателей в Московском национальном инвестиционном банке (МНИБ) достигал 26,2 млн рублей. Это следует из отчетности кредитной организации, публикуемой Центробанком. Выплаты клиентам госстраховки (до 1,4 млн рублей) начнутся не позднее 19 июля. По оценкам управляющего директора по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА) Станислава Волкова, вкладчики и ИП МИНБ получат около 18 млн рублей.

ЦБ отозвал лицензию у МНИБ, так как он был вовлечен в проведение сомнительных трансакций. Регулятор применил ранее к банку «меры ограничительного характера», однако руководство кредитной организации не попыталось нормализовать деятельность банка, следует из сообщения Банка России. Также МНИБ не соблюдал предписания ЦБ в области противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма. Регулятор также заявил, что МНИБ осуществлял кредитную политику с высоким риском, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

МИНБ входил в топ-600 по активам (782 млн рублей на 1 июня). Банк контролировали Мария Рогова (19,45%), Сергей Степанов (19,45%), гражданин Республики Кипр Апостолу Антреас (17,43%), гражданин Соединенного Королевства Економидис Константинос (15,00%), Дмитрий Подкопаев (9,28%), гражданин Литовской Республики, председатель совета директоров банка Анатолий Шурин, член совета директоров Ольга Арланцева (по 6,79%), Владимир Ахрамеев (5,82%).

За 2017 год ЦБ лишил лицензий 25 банков. В прошлом году было закрыто 97 банков, в 2015-м — 93.