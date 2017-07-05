Новый режим движение очереди прихожан к мощам Николая Чудотворца в храме Христа спасителя ввели организаторы из-за увеличения числа паломников. Об этом сообщает сайт принесения святыни.

Очередь будет закрываться в зависимости от количества человек и времени ожидания в ней. Как сообщает телеканал «360», очередь будет ограничиваться в 16:30, если время ожидания паломников в ней составит более 9 ч. Таким образом, последние вышедшие из храма прихожане смогут воспользоваться метрополитеном до его закрытия.

Отмечается, что в последние три дня храм был открыт до 00:30, а все находившиеся в очереди прихожане смогли поклониться мощам. Вход в саму очередь закрывался с 18:00.

Продолжительность нахождения в очереди в настоящее время составляет 10 ч.