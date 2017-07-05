Подросток пострадал от нападения быка в Шелеховском районе Иркутской области. 13-летний мальчик получил ушибы и ссадины, доставка в больницу не потребовалась. Хозяин животного проживает в том же селе. По факту случившегося проводится проверка правоохранительных органов.

Как передает ИА IrkutskMedia, ранее в Братске бродячие собаки дважды набрасывались на детей. Пес укусил двухлетнего малыша 30 июня. Обстоятельства нападения устанавливаются. 2 июля шестилетний мальчик пострадал от укуса бездомной собаки и был госпитализирован. Начата доследственная проверка.