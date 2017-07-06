В фестивале «Звезды белых ночей» в Санкт-Петербурге принял участие легендарный Пласидо Доминго. Для своих выступлений в Санкт-Петербурге он выбрал оперы Джузеппе Верди: в «Макбете» исполнил заглавную партию, дав возможность публике оценить свое неувядающее вокальное мастерство, а в «Трубадуре» занял место за дирижерским пультом.

В репертуаре знаменитого испанца, который дебютировал на оперной сцене 50 лет назад, насчитывается почти 150 партий. Макбет в этом колоссальном списке имеет 145-й порядковый номер: роль короля Шотландии в опере, основанной на сюжете трагедии Шекспира, Пласидо Доминго впервые исполнил в 2015 году в Берлинской Staatsoper. Между тем на спектакле Мариинского театра меньше всего хотелось думать о репертуарных рекордах и феноменальном вокальном долголетии артиста: на сцене был мастер, который владеет сокровенными тайнами оперного искусства и, как никто другой, умеет пробудить к жизни его магические силы.

Голос Пласидо Доминго невозможно отнести к какому-то определенному типу или диапазону. Вроде бы общеизвестно: раньше он исполнял теноровые партии, в последние несколько лет перешел на те, что написаны для баритона. Петербургский спектакль показал, что важно другое: хотя вокал певца претерпел возрастную трансформацию, артист сохраняет над ним полную власть. Наверное, ушли какие-то краски и оттенки, но умение распорядиться тем, что есть, дает ошеломляющий результат. В «Макбете» — опере, где порой исчезает жесткая граница между речитативами и ариями, а в оркестровке преобладает неяркий приглушенный звук, на первый план выходит осмысленность интонации и фразировки. Доминго чуток и убедителен, он слышал и вдохновлял своих партнеров (Екатерина Семенчук — Леди Макбет, Михаил Петренко — Банко, Сергей Скороходов — Макдуф).

Доминго обладает уникальным чувством сцены, свободно и раскованно двигается, каждый его жест выразителен и точен. Он умеет носить исторический костюм, владеет оружием. Наконец, у него есть актерский талант — а ведь именно это Верди ставил превыше всего, если речь шла о «Макбете». Своего героя — короля-преступника, чудовище — Пласидо Доминго представил так, что несмотря на кровавый след, который тянется за ним, Макбет вызывает сострадание. В опере, написанной в середине XIX века, обнаружился вечно актуальный сюжет: амбиции и жажда власти разрушают нормальные человеческие отношения и приводят героя к личному краху; потерпев фиаско и оказавшись на краю могилы, он осознает, что быть человеком важнее, чем королем.

Для выступления в роли дирижера Пласидо Доминго выбрал «Трубадура». Резонно было предположить, что в Мариинском театре, который показывает эту сверхпопулярную оперу на новой сцене в невыносимо банальной постановке Пьера Луиджи Пицци, к спектаклю отнесутся как к имиджевому событию и предоставят в распоряжение маэстро Доминго лучших вокалистов. Этот прогноз оправдался отчасти. Великолепна была Екатерина Семенчук в роли Азучены, Алексей Марков сдержанно и элегантно спел Графа ди Луну, полезным профессионалом показал себя Ованес Айвазян в партии Манрико. А вот в карьере Ирины Чуриловой, исполнявшей Леонору, это был не лучший вечер.