В Рыльском районе Курской области 4 июля погиб 16-летний подросток, который хотел сделать селфи на опоре высоковольтной линии электропередачи. После удара током ребенок упал с большой высоты. По данному факту следователи проводят проверку.

Как сообщает KurskCity.ru, житель поселка имени Куйбышева Рыльского района вечером гулял в окрестностях города Рыльска с двумя несовершеннолетними друзьями. Чтобы сделать экстремальное фото, он решил залезть на опору ЛЭП. Другие ребята отговаривали его, но он их не послушал.

Забравшись наверх, подросток зацепился за электрические провода, находящиеся под напряжением более 10 тыс. вольт, получил удар током и рухнул с 20-метровой высоты.

Похожий случай произошел недавно в Пермском крае. 13 июня в Очерском районе от удара током погиб 15-летний школьник. Трагедия произошла после того, как двое подростков влезли на опору ЛЭП, чтобы сделать селфи. В результате один из них получил электротравму, несовместимую с жизнью.