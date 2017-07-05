В Самаре через несколько дней, 10 июля, начнут красить телебашню. Жителей города уже попросили держаться подальше от объекта.

Дело в том, пояснили в областном правительстве, что капли от краски могут разлетаться в радиусе до 200 м. Людям предлагают не подходить близко к башне и не парковать рядом автомобили на длительный срок либо использовать укрывной материал.

Работы продолжатся до 10 августа. Они будут проводиться в будние дни с 8 часов утра до 5 часов вечера.

Кроме того, отмечает НИА «Самара», в это время в Самаре возможны перерывы в теле- и радиовещании. График можно увидеть на сайте областного департамента информационных технологий и связи.

Агентство отмечает, что красить телебашню будут в рамках подготовки Самары к ЧМ-2018.