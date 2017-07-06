В эти дни на Украине прошли празднования дня рождения нацистского преступника-коллаборациониста Романа Шухевича. Этот фестиваль переписывания истории и героизации нацизма сопровождался акциями вандализма в духе чествуемого персонажа. Так, во Львове бросили бутылку с зажигательной смесью в синагогу и оставили надписи нацистского свойства. Примечательно, что официальное чествование Романа Шухевича было приурочено к датам страшного Еврейского погрома во Львове в конце июня 1941 года. Тогда более четырех тысяч евреев были забиты на улицах насмерть. Это произошло с одобрения исключительно Степана Бандеры и Романа Шухевича, то есть без непосредственного участия немецких оккупантов.

В эти же дни в Москве находился спикер израильского кнессета Юлий Эдельштейн. Тема переписывания истории Второй мировой войны была в ходе визита на повестке дня. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Юлий Эдельштейн договорились о совместной работе парламентов по сохранению исторической памяти.

— Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий, — заявил Вячеслав Володин.

Впрочем, можно с сожалением констатировать, что такие случаи имеют место. И это касается не только бесчинств на Украине. Нельзя не содрогнуться от кампании по сносу памятников советским солдатам в Польше. И это при том, что в Варшаве начали давать отпор украинским властям, которые занимаются героизацией нацистских преступников.

Между тем в последнее время мы наблюдаем более решительный тон со стороны политиков и общественных деятелей Израиля. Хотя позиция его властей пока более пассивна, чем хотелось бы многим антифашистским активистам в России.

Президент страны Реувен Ривлин, выступая с речью в Верховной Раде несколько месяцев назад, прямо напомнил парламентариям о преступлениях ОУН-УПА (запрещена в РФ).

Ему вторит в эти дни депутат Йоэль Развозов, возглавлявший до недавнего времени престижный комитет по репатриации и абсорбции. Он обратился к украинскому премьеру и ряду его коллег с воззванием отказаться от попыток переименовать проспект Ватутина в Киеве в проспект Шухевича. Он пишет: «Сама попытка увековечить его имя в названии улицы в столице Украины оскорбляет память миллионов евреев, уничтоженных нацистами, и наносит удар по национальной памяти еврейского народа».

И если уж продолжать тему памятников советским воинам, то в одних странах их уничтожают, а в Израиле их десятки. И это при том, что советские солдаты не ступали на его территорию. Многие помнят, как на открытии одного такого памятника в Нетании в 2012 году присутствовал президент России Владимир Путин.

Память о Второй мировой войне лечит от возможной идеологической хвори. Впитавший идеи Победы никогда не опустится до расизма или тоталитаризма. Кризис идеологии — явление вселенское. Но умеющие черпать для себя ориентиры в своем историческом прошлом смогут не свернуть с правильного пути, когда повсеместно проповедуют релятивизм.

Для потомков тех, кто спас мир от самого свирепого зла в мире, это опора и мировоззренческая основа. Посещение мемориалов, памятников и мест крупнейших сражений помогает защититься от пропаганды тех, кто всё забыл и пытается сделать так, чтобы и другие забыли.

Хочется верить, что захлестнувшая Украину, Прибалтику и Польшу губительная тенденция переписывания истории и глумления над героями — преходящее явление. Киев претворил идеологию ненависти на практике и развязал войну против своих же людей. Нельзя исключать, что и другие последуют примеру тамошних любителей фальсификации истории.

Отсюда и возникает самый важный вопрос: как можно строить государственность на фундаменте безнравственности и неблагодарности?