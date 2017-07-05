Россия и КНР планируют представить совместную инициативу по корейскому урегулированию на заседании Совета Безопасности ООН в среду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в ходе пресс-конференции.

«Сегодня в Нью-Йорке, в Совете безопасности ООН будет обсуждаться нынешнее положение дел с выполнением предыдущих резолюций (по КНДР). И Россия, и Китай эту свою инициативу подробно представят и будут продвигать», — сообщил Лавров.

Ранее в совместном заявлении лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам визита китайского лидера Москва и Пекин призвали всех к сохранению выдержки в вопросе урегулирования на Корейском полуострове, назвав диалог и консультации единственным путем разрешения проблемы.