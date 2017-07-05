Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов, Министерству транспорта и Министерству экономического развития решить вопрос финансирования строительства комплекса третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства по итогам совещания о подготовке Московского авиационного узла к проведению в России ЧМ-2018 по футболу.

По словам Медведева, пропускная способность аэропорта увеличится до 90 взлетно-посадочных операций в час после ввода в строй соответствующей инфраструктуры.

Медведев также поручил решить вопрос софинансирования строительства пункта пропуска через государственную границу в строящемся терминале аэропорта Домодедово, передает RNS.

Ведомства должны будут доложить о результатах выполнения обоих поручений до 1 августа текущего года.