Пресс-служба Московского метрополитена опровергла появившееся ранее в СМИ сообщение о том, что столичная подземка призвала пассажиров отказаться от поездок в часы пик.

«В действительности Московский метрополитен планирует разместить информационные плакаты с данными о загрузке станций в течение дня. Призываем коллег из СМИ не гнаться за яркими заголовками и предоставить всем желающим корректную информацию», — заявил представитель метрополитена, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов заявил, что москвичей могут попросить отказаться от поездок на метро в наиболее загруженное время. Латыпов привел пример Великобритании и Китая, где стоимость проезда в час пик выше обычного тарифа.

По данным телеканала «Звезда», в России к такому методу решили не прибегать, а для снижения пассажиропотока в городе размещаются плакаты с информацией о загруженности поездов.