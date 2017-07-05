Активисты «Общероссийского народного фронта» выступили с инициативой создания экологического кластера в целях улучшения в регионе экологический обстановки. Соответствующее обращение «фронтовики» направили врио губернатора региона Антону Алиханову.

Документ включает в себя 12 предложений. Эксперты полагают, что благодаря кластеру удастся объединить предприятия по сортировке, утилизации и переработке отходов. Помимо этого, активисты рассчитывают на создание производственного объединения с научно-исследовательским потенциалом и общественными инициативами по безопасному сбору и утилизации отходов.

Предложение общественников также подразумевает запрет строительства объектов, в том числе апарт-отелей, и вырубки деревьев в охранных и санитарно-защитных зонах, находящихся в пределах 500 м от берега. Эксперты полагают, что при развитии побережья необходимо учитывать туристическую привлекательность и создавать санаторные комплексы, пишет «Клопс.Ru».

Кроме этого, «фронтовики» предложили решить вопрос о выносе производств из жилой зоны поселка Прибрежного, где на сегодняшний день на его территории действует несколько промышленных компаний, в том числе завод по переработке лома и отходов черных и цветных металлов и предприятие по производству упаковок из легких металлов.

Общественники полагают, что также необходимо провести экологическую экспертизу проекта строительства горно-обогатительного комплекса в Нивенском и пересмотреть решение о строительстве угольной ТЭЦ во Взморье.