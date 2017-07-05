В больницу Больших Ключищ Ульяновской области госпитализирован пятилетний мальчик. У него диагностирована открытая травма головы.

Ребенок пострадал при падении в недостроенный подвал дома. Он свалился с высоты в 2 м на бетонную площадку внешнего уличного прохода. При падении он ударился головой о кирпич, уточняет ресурс 1ul.ru.

Как показала проверка, проведенная следователями, вход в подвал не был огорожен, что и послужило причиной трагедии.

Сейчас проходят проверочные мероприятия, во время которых должны быть установлены все обстоятельства ЧП. Изымается техническая и строительная документация. По результатам будет принято процессуальное решение.