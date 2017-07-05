Курс доллара расчетами «завтра» в среду вырос на 0,48 рубля и составил 59,89 рубля, евро прибавил 0,52 рубля и достиг 67,9 рубля, свидетельствуют данные торгов.

При этом доллар впервые с 22 июня уже поднимался до 60,0125 рубля. Нефть подешевела до 49 долларов за баррель Brent, а рубль демонстрирует ослабленную в сравнении с нефтью динамику против доллара.

Вследствие этого рублевая цена нефти достигает максимумов за несколько недель и составляет около 2,95 тыс. рублей за баррель.